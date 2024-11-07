В Дагестане задержали спортивного комментатора Рабаданова

Известного дагестанского комментатора, общественного деятеля и блогера Рамазана Рабаданова задержали в Махачкале.

Это произошло вечером 6 ноября на одной из улиц столицы региона. О произошедшем написал председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега общественник Рамазан Рабаданов», - заявил он.

В настоящее время комментатор содержится в ИВС Махачкалы, отметил Хадулаев. При этом от правоохранительных органов официальной информации пока не поступало.

Известным на всю Россию Рабаданов стал после чемпионата Европы по футболу 2008 года, когда на поле встретились сборные России и Нидерландов. В Сеть попали фрагменты с его комментарием матча 1/4 финала.