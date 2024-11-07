В Москве водитель умер за рулем и врезался в стену Гагаринского тоннеля

В Москве умерший за рулем водитель въехал в стену тоннеля и спровоцировал многокилометровую пробку. Инцидент произошел на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Гагаринского тоннеля.

Предварительно, находившийся за рулем автомобиля Cherry мужчина скончался еще до столкновения со стеной и возникшей аварии.

«По предварительным данным, мужчине, 1981 года рождения, стало плохо за рулем и он скончался до столкновения», - приводит «360» информацию столичного Департамента транспорта.

В районе ДТП образовалась четырехкилометровая пробка. На месте работают оперативные службы Москвы, выясняют обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших.