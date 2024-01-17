Четверых пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии доставили в реанимацию

При крушении вертолета Ми-8 на окраине Бишкека погиб один человек, четверо из десяти пострадавших членов экипажа в тяжелом состоянии находятся в реанимации. МО Киргизии сообщило детали и привело данные о последствиях аварии.

«В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, десять человек пострадали. Из них четверо находятся в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии, шестеро средней тяжести», - приводит РИА Новости информацию военного ведомства.

В военном командовании Киргизии пояснили, что вертолет Сил воздушной обороны совершал учебно-тренировочный полет, один из членов экипажа скончался, еще десять выжили.

Ранее сообщалось, что для расследования обстоятельств падения вертолета создана специальная комиссия, на месте происшествия работают экстренные службы.