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Четверых пострадавших при крушении Ми-8 в Киргизии доставили в реанимацию

МО Киргизии сообщило уточненные данные о последствиях крушения вертолета Ми-8.
Ирина Елагина 2024-01-17 11:45:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

При крушении вертолета Ми-8 на окраине Бишкека погиб один человек, четверо из десяти пострадавших членов экипажа в тяжелом состоянии находятся в реанимации. МО Киргизии сообщило детали и привело данные о последствиях аварии.

«В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, десять человек пострадали. Из них четверо находятся в реанимации, двое из них в крайне тяжелом состоянии, шестеро средней тяжести», - приводит РИА Новости информацию военного ведомства.

В военном командовании Киргизии пояснили, что вертолет Сил воздушной обороны совершал учебно-тренировочный полет, один из членов экипажа скончался, еще десять выжили.

Ранее сообщалось, что для расследования обстоятельств падения вертолета создана специальная комиссия, на месте происшествия работают экстренные службы.

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