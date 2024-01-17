Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» из состава мобильной группы истребителей танков (МГИТ) группировки войск «Запад» уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

ПТРК «Фагот» легко переносится и устанавливается расчетом, состоящим из двух человек. Предназначен для борьбы с танками и бронетехникой. ПТРК используется в комплекте с ракетами, летящими на дальность в несколько километров и эффективно пробивающими броню. Бойцы ВС РФ также уничтожают наблюдательные посты противника.

«Во время работы оператор-наводчик передает координаты. Я, соответственно, передаю их расчету, который наносит огневой удар», - сказал командир взвода.

После попадания по цели расчет спешно покинул позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.