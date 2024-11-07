ФСБ задержала экс-сотрудника прокуратуры Украины за подрыв машины

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали 35-летнего жителя Запорожской области, завербованного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Его подозревают в подрыве автомобиля в Бердянске в октябре этого года, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

По данным следствия, мужчина планировал убийство знакомого, который ожидал назначения на должность судьи. За это ему в ГУР пообещали заплатить 10 тысяч долларов, уточнили в Следственном комитете.

Самодельное взрывное устройство злоумышленник получил от куратора через тайник. Оно детонировало, когда машина стояла у дома потерпевшего, но в салоне никого не было.

На задержанного заведено уголовное дело. Он дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием.

В СК РФ отметили, что обвиняемый до вхождения Запорожья в состав России служил в украинской прокуратуре.