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Группировка войск «Юг» отразила пять украинских атак на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли убитыми и ранеными до 280 человек на данном направлении.
2024-01-17 10:51:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные отбили пять атак украинских штурмовых групп в районе Веселого и Богдановки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Кроме того, ударами артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение противнику в районе Курдюмовки.

Начальник пресс-центра озвучил суточные потери украинской стороны на Донецком направлении в живой силе и военной технике. Безвозвратные и санитарные потери ВСУ составили до 280 человек.

Также противник недосчитался танка, двух БМП и четырех автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ «Гвоздика» и орудие Д-20.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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