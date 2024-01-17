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В ЛНР задержали мужчину, передававшего Украине данные о дислокации военных РФ

Задержанный собирал сведения о местоположении личного состава и техники ВС РФ и передавал их представителю ВСУ через мессенджер.
Алексей Курильченко 2024-01-17 10:24:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике жителя Кременского района, который подозревается в шпионаже. По данным службы, фигурант дела собирал сведения о местоположении личного состава и техники Вооруженных сил России, которые задействованы в проведении специальной военной операции.

Собранные сведения житель ЛНР отправлял представителю ВСУ через мессенджер. Уточняется, что задержанный действовал, руководствуясь своим желанием оказать содействие украинским боевикам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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