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Аэропорт Махачкалы временно остановил работу

Авиагавань не принимает и не отправляет рейсы.
Сергей Лебедев 2024-11-06 09:48:05
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Сегодня около половины девятого утра аэропорт Махачкала временно приостановил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Отмечается, что ограничение введено для обеспечения безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08.35 мск, 06 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала», - говорится в официальном сообщении.

Речь идет как об отправке рейсов, так и об их приеме, уточнили в Росавиации. В агентстве отметили, что обеспечение безопасности полетов является главным приоритетом.

При этом причины ограничений не называются.

#Аэропорт #транспорт #Махачкала #безопасность #ограничение #росавиация
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