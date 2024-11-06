Аэропорт Махачкалы временно остановил работу

Сегодня около половины девятого утра аэропорт Махачкала временно приостановил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Отмечается, что ограничение введено для обеспечения безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08.35 мск, 06 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Махачкала», - говорится в официальном сообщении.

Речь идет как об отправке рейсов, так и об их приеме, уточнили в Росавиации. В агентстве отметили, что обеспечение безопасности полетов является главным приоритетом.

При этом причины ограничений не называются.