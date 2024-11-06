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Неизвестные попытались ослепить лазером пилотов рейса Бангкок-Иркутск

Под Иркутском заходивший на посадку рейс авиакомпании S7 попытались ослепить лазерными лучами.
Дарина Криц 2024-11-06 08:51:39
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В Иркутской области совершавшие посадку самолета пилоты едва не ослепли. Неизвестные пытались ослепить экипаж возвращавшегося из Бангкока воздушного судна.

Как сообщает Life со ссылкой на Восточно-Сибирское линейное управление МВД России, источник лазерного луча находился примерно в 100 километрах от аэропорта в городе Слюдянка. О произошедшем сообщил диспетчер воздушной гавани.

«В дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение от диспетчера иркутского аэропорта о том, что при заходе на посадку воздушного судна сообщением Бангкок - Иркутск на удалении более 100 километров от аэропорта зафиксирована попытка ослепления экипажа лучами лазера», - указали в пресс-службе министерства.

Ведомство начало проверку по факту случившегося, транспортные полицейские ведут проверку по статье о хулиганстве. В результате самолет спокойно совершил посадку.

#в стране и мире #Аэропорт #Иркутская область #МВД РФ #Авиарейс #ослепление #лучи лазера
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