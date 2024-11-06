Неизвестные попытались ослепить лазером пилотов рейса Бангкок-Иркутск

В Иркутской области совершавшие посадку самолета пилоты едва не ослепли. Неизвестные пытались ослепить экипаж возвращавшегося из Бангкока воздушного судна.

Как сообщает Life со ссылкой на Восточно-Сибирское линейное управление МВД России, источник лазерного луча находился примерно в 100 километрах от аэропорта в городе Слюдянка. О произошедшем сообщил диспетчер воздушной гавани.

«В дежурную часть Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте поступило сообщение от диспетчера иркутского аэропорта о том, что при заходе на посадку воздушного судна сообщением Бангкок - Иркутск на удалении более 100 километров от аэропорта зафиксирована попытка ослепления экипажа лучами лазера», - указали в пресс-службе министерства.

Ведомство начало проверку по факту случившегося, транспортные полицейские ведут проверку по статье о хулиганстве. В результате самолет спокойно совершил посадку.