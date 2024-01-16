Момент падения самолета на трассу в Чили попал на видео

Предназначенный для тушения лесных пожаров самолет рухнул на трассу в городе Тальке в Чили. Об этом сообщает бразильская газета O Globo.

Авиакатастрофа произошла рядом с аэродромом Пангилемо. Борт Национальной лесной корпорации потерял управление, задел опору линии электропередачи, перевернулся в воздухе и упал на дорогу.

На снятых очевидцами кадрах видно, как самолет мгновенно вспыхнул от удара о землю. Издание сообщает, что пилот погиб, еще три человека получили ожоги. На данный момент они госпитализированы.

Причины падения самолета пока неизвестны. По предварительной информации, опытный пилот-спасатель слишком сильно снизил высоту, и воздушное судно задело крылом линии электропередачи.