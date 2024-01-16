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Момент падения самолета на трассу в Чили попал на видео

Легкомоторный самолет, предназначенный для тушения лесных пожаров, потерял управление, задел линии электропередачи, рухнул на землю и загорелся.
Игнат Далакян 2024-01-16 08:10:01
© Фото: X, @RaulBasualto © Видео: X, @RaulBasualto

Предназначенный для тушения лесных пожаров самолет рухнул на трассу в городе Тальке в Чили. Об этом сообщает бразильская газета O Globo.

Авиакатастрофа произошла рядом с аэродромом Пангилемо. Борт Национальной лесной корпорации потерял управление, задел опору линии электропередачи, перевернулся в воздухе и упал на дорогу.

На снятых очевидцами кадрах видно, как самолет мгновенно вспыхнул от удара о землю. Издание сообщает, что пилот погиб, еще три человека получили ожоги. На данный момент они госпитализированы.

Причины падения самолета пока неизвестны. По предварительной информации, опытный пилот-спасатель слишком сильно снизил высоту, и воздушное судно задело крылом линии электропередачи.

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