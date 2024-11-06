В многоквартирном доме в Нововоронеже произошел взрыв газа

Сегодня около половины третьего ночи произошел сильный пожар в многоквартирном доме на улице Набережной в городе Нововоронеж. В результате происшествия погибла женщина, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона добавил, что пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали в лечебное учреждение.

«Эвакуированы 32 человека», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В региональном управлении МЧС отметили, что пожар возник в квартире на втором этаже. По предварительным данным, произошел взрыв газа.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.