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В многоквартирном доме в Нововоронеже произошел взрыв газа

В результате происшествия погиб один человек, четверо пострадали.
Сергей Лебедев 2024-11-06 08:12:55
© Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Сегодня около половины третьего ночи произошел сильный пожар в многоквартирном доме на улице Набережной в городе Нововоронеж. В результате происшествия погибла женщина, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона добавил, что пострадали четыре человека. Троих из них госпитализировали в лечебное учреждение.

«Эвакуированы 32 человека», - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В региональном управлении МЧС отметили, что пожар возник в квартире на втором этаже. По предварительным данным, произошел взрыв газа.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

#пожар #Воронежская область #МЧС #огонь #Нововоронеж #Александр Гусев
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