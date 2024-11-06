Силы ПВО сбили три украинских дрона над двумя областями России

Российские военные минувшей ночью пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Два из них уничтожили в Курской области.

Еще один вражеский аппарат перехватили в Орловской области.

В военном ведомстве отметили, что для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.