Силы ПВО сбили три украинских дрона над двумя областями России

Российские военные минувшей ночью пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Два из них уничтожили в Курской области.
Еще один вражеский аппарат перехватили в Орловской области.
В военном ведомстве отметили, что для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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