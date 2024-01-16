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Девять человек погибли и 28 ранены в результате ДТП с автобусом в Турции

Автобус с пассажирами врезался в заграждение при выезде из туннеля, после чего перевернулся. Водитель погиб.
Дарина Криц 2024-01-16 05:59:01
© Фото: Onur Dogman Keystone Press Agency Globallookpress

Девять человек погибли во время дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в турецком Мерсине. Еще 28 пассажиров получили ранения. Авария произошла на юго-востоке республики, сообщил телеканал TRT Haber.

«При выезде из района Айдынджык перевернулся пассажирский автобус. В результате девять человек погибли и 28 получили ранения», - уточнили журналисты.

Приводятся данные, что автобус с пассажирами следовал из Антальи в Мерсин. При выезде из туннеля Сарыер он врезался в заграждения и перевернулся. Среди погибших значится и водитель транспортного средства.

Раненых доставили в больницы в Айдынджыке, Анамуре и Силифке. На место происшествия прибыли группы полиции и жандармерии, а также пожарные и дорожные бригады. Вместе с ними на место ДТП прибыл и губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан.

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