PNAS: 635 млн лет назад Земля прошла стадию полного замерзания

Ученые выяснили, что планета Земля приблизительно 635 миллионов лет назад находилась на стадии полного замерзания. Результаты исследований опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Согласно материалу, льды отражали больше солнечного света, тем самым продолжали понижать температуру. Кроме того, похолодание затормозило процесс поглощения углекислого газа. В результате, в атмосфере накопилось достаточное его количество для того, чтобы начать процесс таяния льдов. После завершения ледникового периода, оттаявшая Земля на время полностью покрылась слякотью и грязью.

По данным исследования, в этот период была огромные потоки талой воды, которые стремительно двигались с суши в океан, покрыли поверхность планеты. Кроме того, в морях над более плотной и соленой океанической водой образовался особый слой пресной воды.

По мнению ученых, результаты этих исследований могут им помочь понять, как живые организмы адаптировались к новым условиям.