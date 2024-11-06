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PNAS: 635 млн лет назад Земля прошла стадию полного замерзания

После окончания ледникового периода Земля полностью покрылась слякотью и грязью.
Глеб Владовский 2024-11-06 05:20:28
© Фото: NASA Earth Keystone Press Agency Globallookpress

Ученые выяснили, что планета Земля приблизительно 635 миллионов лет назад находилась на стадии полного замерзания. Результаты исследований опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Согласно материалу, льды отражали больше солнечного света, тем самым продолжали понижать температуру. Кроме того, похолодание затормозило процесс поглощения углекислого газа. В результате, в атмосфере накопилось достаточное его количество для того, чтобы начать процесс таяния льдов. После завершения ледникового периода, оттаявшая Земля на время полностью покрылась слякотью и грязью.

По данным исследования, в этот период была огромные потоки талой воды, которые стремительно двигались с суши в океан, покрыли поверхность планеты. Кроме того, в морях над более плотной и соленой океанической водой образовался особый слой пресной воды.

По мнению ученых, результаты этих исследований могут им помочь понять, как живые организмы адаптировались к новым условиям.

#в стране и мире #глобальное потепление #ледник #ледниковый период
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