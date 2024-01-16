Под Петербургом нашли двухвековую голову атланта, почти 80 лет пролежавшую в подвале

В Александровском дворце Царского села обнаружили предмет, который сделает благолепнее соседний Екатерининский дворец. Его украшают фигуры 52 атлантов. При разборе завалов удалось найти голову одного из них, которой больше 200 лет.

Сотрудники музея-заповедника «Царское село» говорят, что для них это большая радость и небольшое чудо. Тот самый случай, когда можно потерять голову, но сохранить лицо. Пусть немного капризное, с ассиметричной пластикой, но именно так должен выглядеть атлант по мнению Франческо Растрелли.

«Этой голове 260 лет как минимум и это очень характерный образец барочной скульптуры. Как вы видите, такая экспрессивная, с крупными, очень выразительными чертами лица, с роскошной моделировкой волос», - показала заместитель директора музея-заповедника «Царское село» по реставрации Наталья Кудрявцева.

Голову нашли при разборе завалов в подвале Александровского дворца. Присмотрелись - заметили следы позолоты и осознали, что она принадлежит атланту, что «держат небо» на фасаде другого царскосельского дворца - Екатерининского, возведенного Франческо Растрелли. Он серьезно пострадал во время немецкой оккупации, атланты на фасаде - тоже. Голова одного из них пролежала в подвале почти 80 лет.

«Фасады Екатерининского дворца украшают 52 атланта. Сделаны они из гипса - материала крайне недолговечного, особенно в петербургском климате. Поэтому за 260 с лишним лет они успели порядком устать, и пошли трещинами», - рассказал корреспондент Павел Кутаренко.

Подробнее о том, что делали с атлантами во времена правления Екатерины II, насколько долговечной оказалась последняя реставрация фасадов и почему реставраторы назвали спасением обнаружение этой 260-летней головы атланта - смотрите в репортаже Павла Кутаренко.