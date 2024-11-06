Синоптик предупредил о непогоде в конце недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой», в каких регионах стоит ожидать ухудшения погоды.

Он упомянул регионы Западной Сибири: Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, а также Алтайский край.

Также синоптик объяснил, каким образом будет проявляться непогода в данных регионах страны.

«Воздушные массы (циклона - прим. ред.) будут перемещаться с юга, а в последующем перемещении циклона - далее, на юго-восток», - пояснил эксперт.

Синоптиком также сообщается о проявлении осадков во всех видах и понижение температуры.

Эксперты ранее предупреждали о транспортных коллапсах в стране, однако снег в начале ноября стал неожиданным для жителей большей части регионов.