Синоптик предупредил о непогоде в конце недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой», в каких регионах стоит ожидать ухудшения погоды.
Он упомянул регионы Западной Сибири: Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, а также Алтайский край.
Также синоптик объяснил, каким образом будет проявляться непогода в данных регионах страны.
«Воздушные массы (циклона - прим. ред.) будут перемещаться с юга, а в последующем перемещении циклона - далее, на юго-восток», - пояснил эксперт.
Синоптиком также сообщается о проявлении осадков во всех видах и понижение температуры.
Эксперты ранее предупреждали о транспортных коллапсах в стране, однако снег в начале ноября стал неожиданным для жителей большей части регионов.
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