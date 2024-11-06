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Синоптик предупредил о непогоде в конце недели

Ухудшение погоды привело к транспортному коллапсу в большей части РФ.
Таисия Кваша 2024-11-06 23:21:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе со «Звездой», в каких регионах стоит ожидать ухудшения погоды.

Он упомянул регионы Западной Сибири: Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, а также Алтайский край.

Также синоптик объяснил, каким образом будет проявляться непогода в данных регионах страны.

«Воздушные массы (циклона - прим. ред.) будут перемещаться с юга, а в последующем перемещении циклона - далее, на юго-восток», - пояснил эксперт.

Синоптиком также сообщается о проявлении осадков во всех видах и понижение температуры.

Эксперты ранее предупреждали о транспортных коллапсах в стране, однако снег в начале ноября стал неожиданным для жителей большей части регионов.

#Западная Сибирь #снег #Непогода #Роман Вильфанд #понижение температуры #Транспортный коллапс
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