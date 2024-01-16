В Новгородской области обнаружили подбитый летом 1941 года самолет

В болотах Новгородской области поисковики обнаружили подбитый летом 1941 года самолет и останки советского летчика Евгения Кузьменко. Благодаря документам в кармане куртки, удалось установить его имя и найти родственников в Ростовской области. Все эти годы они искали его.

«Одна из лопастей с характерным попаданием пулевым. Скорее всего, самолет был атакован противником сзади», - рассказал поисковик отряда «Рейд» Яков Зублев .

Фрагменты самолета - части крыла, мотора, обломки кабины и винты - поднимали из воронки в ледяной воде. Эти детали косвенно подтверждают основную версию крушения.

«Горел самолет, у летчика обгорелая куртка, обгорелая гимнастерка по правому боку, бок там соответственно оплавившийся. Он упал кверху шасси и врезался в землю. Вынужденная посадка навряд ли была. Мотор крутился потому, что винт отломало», - добавил командир поискового отряда «Скиф» Юрий Кун.

Тогда, в августе 1941, в этих краях немцы активно двигались на Ленинград и Новгород. Авиация с ближайших аэродромов летала на штурмы фашистских колонн. Старший лейтенант Кузьменко на своем Миг-3 выполнял такое же задание. Когда возвращался, совсем немного не дотянул до своих. Над болотом «Невий мох», что под Новгородом, попал в засаду.

«Это болото очень богато на самолеты с боевого задания. Для летчиков это был очень хороший ориентир - оно вытянутое с юга на север. Они по нему ориентировались - уходили после выполнения боевого задания. Очень часто немецкие стервятники поджидали здесь наших, когда уже израсходован боекомплект, почти израсходовано топливо, пытались добивать наших. Здесь достаточно много самолетов погибло», - добавил представитель поискового отряда «Сокол» Андрей Хитущенко.

Самое ценное среди обломков искореженного металла - личные вещи летчика. Удивительно, как за столько лет сохранились документы: партбилет, записная книжка, солдатский медальон. На пожелтевшей бумаге хорошо читается имя - Кузьменко Евгений Григорьевич. Он был командиром эскадрильи 41-го истребительного авиационного полка, родился в Ростовской области.

Все это время родные о судьбе своего героя знали немного. Искали, но безрезультатно. Племянница летчика сегодня проживает в пригороде Ростова-на-Дону, хранит черно-белые снимки и письма с фронта как семейную реликвию.

«Поехал он учиться на сапожника, а там был призыв летчиков. Он даже добавил себе три года, чтобы пойти на учение это. В Белостоке он служил. Как раз война началась в 1941. Он писал, что прыгали в чем попало в самолеты, чтобы спасти авиацию», - рассказала племянница летчика Евгения Кузьменко Ирина Жукова.

Личные вещи, найденные на месте крушения самолета, отправлены на экспертизу. В ближайшее время останки героя захоронят на его родине, там, где сейчас проживает семья., где жил он сам и куда так стремился вернуться с победой.