Бойцы ВС РФ отработали дистанционное минирование при помощи дронов

На полигоне в тыловом районе специальной военной операции российские военнослужащие отработали дистанционное минирование с помощью дронов. Там же, в учебных классах, операторы учатся управлять беспилотниками и собирать их из деталей, распечатанных на 3-D принтере.

Полтора килограмма пластида трамбуется в импровизированный корпус будущего снаряда. Обыкновенная пластиковая труба в умелых руках саперов Центрального военного округа превращается в полноценный боеприпас - достаточно легкий, чтобы его смог поднять беспилотник, и в то же время весьма эффективный.

Чтобы изготовить такой боеприпас, бойцам требуется около 10 минут. Несмотря на внешнюю простоту, это очень мощный боеприпас, - два килограмма в тротиловом эквиваленте.

В зависимости от задачи устанавливаются различные взрыватели, есть даже вариант с бикфордовым шнуром, время горения которого составляет пять минут. Этого вполне достаточно, чтобы fpv-дрон долетел до цели. Детонация произойдет даже если противник сумеет нейтрализовать дрон средствами РЭБ.

«Может остановить какую-то технику для дальнейшей работы артиллерии. Поражение живой силы за счет фугасности взрывчатого вещества, блиндажи либо укрепы. При попадании - блиндаж разворачивает, открывает все виды его. Разрушаем полностью всю конструкцию», - рассказал сапер с позывным «Немец».

В соседней мастерской идет сборка средств доставки, то есть самих беспилотников. Там же их и программируют и распечатывают на 3-D принтере устройства сброса, хвостовики и прочие детали. Девятидюймовые «Пираньи» - основа беспилотного парка инженерного батальона, они крупнее дронов-камикадзе, применяемых боевиками, летают значительно дальше и способны нести до 3-х килограммов полезной нагрузки, что на целый килограмм больше, чем у противника. При этом, наши бойцы научились использовать их для дистанционного минирования позиций неприятеля.

«Наши дроны девятидюймовые. В простонародье «пиранья» камикадзе - дрон. Дистанционное минирование местности в тех местах, куда личному составу трудно пробраться. Поможет в бою, где время идет на секунды»,- рассказал сапер-разведчик с позывным «Физрук».

В учебном классе мастерство оттачивают операторы дронов. Прежде, чем вести в бой реальный аппарат, нужно научиться работать с его цифровой копией на симуляторе. Боец с позывным «Малой» ранее никогда не управлял беспилотником, однако сейчас уже считается настоящим ассом.

«Около трех недель каждый день по 5-6 часов занимался», - подчеркнул сапер с позывным «Малой».

Все доработки уже имеющихся модификаций сбросов, хвостовиков и самих дронов бойцы испытывают на полигоне в тыловом районе. Особое внимание уделяют новому направлению - дистанционному минированию. Метод позволяет эффективно выполнять задачи без риска для жизни.

Использование дронов-камикадзе открывает практически неограниченные возможности по поражению пехоты, техники и опорных пунктов националистов. Высокая скорость и маневренность беспилотника в сочетании с малыми размерами, позволяет завести его хоть в форточку.