На выставке к 90-летию Ланового показали его пистолет Макарова и шашку XX века

В Музее Победы на Поклонной горе открылась выставка к юбилею легендарного актера Василия Ланового - сегодня ему исполнилось бы 90 лет.

Все экспонаты на выставке - его личные вещи, переданные женой Ириной Купченко, народной артисткой РСФСР, кроме одного.

«Прототип формы, в которой Василий Лановой снимался в фильме офицеры. Эта форма была сшита по заказу и подарена ему на один из юбилеев фильма», - рассказала специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея Победы Ирина Чубаева.

Здесь также роскошная коллекция холодного оружия: от сувенирного до наградного, например, шашка изготовленная в 20-х прошлого столетия и модернизированный пистолет Макарова. Все это внутри музея Победы на Поклонной горе - великую отечественную Василий Семенович воочию видел ребенком.

После этого будущий артист долго лечился от заикания. В схватке с самим собой вышел победителем. Тогда уже было очевидно: он сделает все, чтобы сохранить память о героях-защитниках Отечества для будущих поколений.

Голос Ланового звучал со сцены в дуэтах с Мариной Есипенко, Евгением Князевым и Олегом Макаровым. В театре Вахтангова, где актер прослужил 64 года, сегодня спектакль в память о легенде.

«Я, находясь сейчас на сцене, так живо и так ярко вспомнил его, его интонации, голос, и подумал: "господи, как же нам его не хватает, а с другой стороны - как же много он принес в театр Вахтангова и киномир"», - добавил народный артист РФ Евгений Князев.

Последний раз он вышел на сцену Вахтангова за месяц до ухода из жизни, несмотря на плохое самочувствие Лановой отыграл два с половиной часа на одном дыхании. Даже когда слег с тяжелой болезнью, звонил друзьям и коллегам и говорил, что хочет как можно скорее вернуться в строй.

«Играл на сцене так же, как жил в жизни - глубоко, правдиво, честно. Зрители давали свою любовь. Для Василия Семеновича патриотизм и любовь к родине - не пустые слова. Он жил этим», - отметил заслуженный артист РФ Олег Макаров.

Ему особенно хорошо давались образы офицеров. Почему Павке Корчагину в его исполнении так верил зритель? Актер знал, что такое война, и, как его герои, он не был избалован судьбой.

Свою жизнь он прожил с любовью и преданностью Родине, поэтому главным днем в году Лановой всегда называл 9 мая. Он был одним из организаторов акции «Бессмертный полк». Каждый год в День Победы шел в строю с портретом своей матери. Символ благородства и чести русского офицерства - образ, который Лановой пронес через годы.