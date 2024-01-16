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В Пензе крупный пожар произошел на складе с полиэтиленом

На месте происшествия работают порядка 60 спасателей.
Ирина Елагина 2024-01-16 18:53:01
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

Крупный пожар произошел на складе готовой продукции из полиэтилена в Пензе вечером 16 января. МЧС поделилось кадрами объятого огнем здания.

По информации экстренных служб, пламя захватило 600 «квадратов». Горит одноэтажное металлическое здание. На кадрах видно, что из окон вырываются красные языки огня, валит черный дым.  

Для тушения возгорания привлечены восемь пожарных машин и 58 сотрудников противопожарной службы.

Информация о пострадавших  в настоящий момент уточняется.

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