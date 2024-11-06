Суд в РФ арестовал армянского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу Армена Баляна, гражданина Армении, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

Как сообщает Радио Sputnik, Балян прибыл на Украину в ноябре 2022 года через Молдавию. За денежное вознаграждение он вступил в ряды ВСУ и принимал участие в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, в также в Херсонской области. В августе 2024 года он был объявлен в розыск в России и задержан в октябре в аэропорту Домодедово.

По данным Следственного комитета, Балян признал свою вину в ходе допроса. Наемник отметил, что часть, в которой он служил, была практически полностью уничтожена. Сам Балян получил несколько ранений, в том числе и контузию во время попытки проникнуть на контролируемый российскими войсками берег Днепра.