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В горах Дагестана автомобиль с людьми попал под камнепад, один человек погиб

Сообщается, что всего в попавшем под камнепад автомобиле находились три человека. Двоих пострадавших госпитализировали.
Алина Луговая 2024-01-16 18:18:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Один человек погиб в результате попадания автомобиля под камнепад в горах Дагестана. Кадры с места трагедии опубликованы в Telegram-канале МЧС России.

По данным экстренных служб, автомобиль, в салоне которого находились три человека, попал под камнепад недалеко от села Ашильта, когда двигался по автодороге Буйнакск - Ботлих.

«К сожалению, один погиб, остальные госпитализированы», - говорится в сообщении

На кадрах видно, что камни буквально расплющили переднюю часть автомобиля, а на дороге появились трещины. На месте работали пять спасателей.

Дагестан  расположен в восточной части Северного Кавказа. Более половины площади республики занимают горы.

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