В горах Дагестана автомобиль с людьми попал под камнепад, один человек погиб

Один человек погиб в результате попадания автомобиля под камнепад в горах Дагестана. Кадры с места трагедии опубликованы в Telegram-канале МЧС России.

По данным экстренных служб, автомобиль, в салоне которого находились три человека, попал под камнепад недалеко от села Ашильта, когда двигался по автодороге Буйнакск - Ботлих.

«К сожалению, один погиб, остальные госпитализированы», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что камни буквально расплющили переднюю часть автомобиля, а на дороге появились трещины. На месте работали пять спасателей.

Дагестан расположен в восточной части Северного Кавказа. Более половины площади республики занимают горы.