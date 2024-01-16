Инструктор Саратовкин назвал простой порядок действий при укусе собаки

Инструктор по первой помощи, член Национального совета по реанимации Андрей Саратовкин в беседе со «Звездой» рассказал, как оказать первую помощь себе или постороннему человеку на улице после укусов собак.

Специалист назвал несколько правил, которые помогут спасти жизнь в экстренной ситуации.

Сначала собственная безопасность

По словам эксперта, если вы хотите помочь постороннему человеку на улице, то в первую очередь необходимо подумать о собственной безопасности, ведь собака может напасть и на вас.

«Вначале нужно обезопасить место происшествия, то есть как-то этих собак отогнать или оттащить человека. Сделать все возможное, чтобы устранить опасные факторы - агрессивно настроенных животных», - сказал Андрей Саратовкин.

Несерьезные раны: правильно промываем

После того как вам ничего не угрожает, можно приступать к первой помощи пострадавшему, которая зависит от характера раны и кровотечения.

Если это укушенная рана, которая задевает только наружные слои кожи, и кровь поступает каплями, то есть речь идет о капиллярном кровотечении, то все, что нужно сделать, это промыть ее водой.

«Животное, помимо бешенства, не чистит зубы, и на клыках может быть много разных неприятных микроорганизмов. Первое, что мы делаем, промываем рану. Согласно научным исследованиям, даже чистая проточная вода обладает антибактериальным эффектом», - объяснил инструктор по первой помощи.

Саратовкин добавил, что подойдет любая вода - как бутилированная, так и проточная. При этом он не рекомендовал использовать агрессивные жидкости.

«Не надо обрабатывать йодом, зеленкой, спиртом, перекисью. Это больно, это повреждает клетки и не способствует заживлению раны», - подчеркнул он.

Инструктор напомнил, что при оказании первой помощи постороннему человеку на улице нельзя использовать лекарственные препараты, которыми в том числе являются антисептики, хлоргексидин или йод, поскольку они могут вызвать аллергическую реакцию.

«С несильными ранениями разобрались: рану обработали водой, наложили чистую повязку сухой ткани и все заклеили как-то. Дальше, если это не требует экстренной медпомощи, мы с вами отправляемся в медучреждение, чтобы сделать прививку от бешенства», - резюмировал инструктор.

Серьезные раны: останавливаем кровотечение самым легким способом и вызываем скорую

Если рана глубокая, животному удалось оторвать фрагмент мышечной ткани или что-то еще, происходит сильное кровотечение, то алгоритм действий будет следующий.

«В первую очередь необходимо работать с остановкой кровотечения. Если у вас нет ничего под рукой, просто давите сильно в рану. По возможности наденьте на руки перчатки или полиэтиленовые пакеты, чтобы напрямую не контактировать с кровью. Напоминаю опять же, что кровь незнакомого человека для нас тоже может представлять угрозу», - отметил Саратовкин.

Среди подручных средств можно также использовать свернутые тряпки, любую чистую ткань, пачку бинтов. Затем необходимо расположить человека в положении лежа, получить к ране доступ, разрезав одежду или задрав штанину, и кулаком, навалившись всем телом, сильно зажать рану. После нужно или попросить кого-то вызвать скорую помощь, или сделать это самостоятельно.

«Такое кровотечение будет жизнеугрожающим. Конечно же требуется вмешательства медиков скорой помощи и дальнейшая госпитализация», - отметил инструктор.

Жгут: помощник или враг

По словам эксперта, в ряде случае жгут будет эффективным способом остановки кровотечения, но им нужно уметь правильно пользоваться. Кроме того, жгута часто не бывает под рукой, а его аналоги - ремень или скрученная тряпка - могут не сработать.

«Теоретические знания о том, как это вроде бы надо делать, увы, на практике, в стрессовой ситуации просто не сработают. Самый простой вариант, который доступен для каждого человека, это максимально сильно всем весом осуществлять прямое давление в рану. Если у вас есть жгут, вы обучены, прошли обучение, вы его с собой носите, применяйте», - указал инструктор.

Главная угроза

Самую большую опасность несет в себе бешенство, которое может передаться человеку от животного. Этот недуг имеет стопроцентную летальность, от него нет лекарства, кроме постконтактной вакцинации.

После укуса и первой помощи необходимо поехать в медицинское учреждение - травмпункт или приемный покой больницы, где делают вакцину от бешенства.

«Бешенство может иметь скрытый инкубационный период до нескольких месяцев, симптомы не будут проявляться, а когда они проявятся, к сожалению, будет уже поздно», - добавил инструктор.

При этом поводов для паники нет. Для того чтобы сделать вакцину, у вас есть сутки. Этого времени достаточно, чтобы в спокойном темпе доехать до медучреждения, даже если происшествие случилось на даче.