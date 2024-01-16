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«Здесь уже не будешь прыгать без штанов»: Путин рассказал, как СВО меняет людей

Владимир Путин обратил внимание глав регионов на то, чтобы они искали кадры среди вернувшихся со спецоперации бойцов.
Тимур Шерзад 2024-01-16 17:18:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин отметил влияние, которое оказывает на людей участие в специальной военной операции. 

Он отметил, что человек, пройдя через горнило боевых действий, возвращается оттуда уже другим. Многие его жизненные приоритеты складываются по-другому. 

«Здесь уже не будешь прыгать без штанов на всяких мероприятиях», - констатировал президент. 

Путин подчеркнул, что имеющий опыт СВО человек по-другому в принципе смотрит на жизнь. И если участник спецоперации имеет склонность к соответствующей работе, его надо к ней привлекать.

Кроме этого, президент России отметил, что необходимо привлекать и молодежь в силу того, что она тоньше чувствует некоторые поколенческие особенности.

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