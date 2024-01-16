«Здесь уже не будешь прыгать без штанов»: Путин рассказал, как СВО меняет людей

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин отметил влияние, которое оказывает на людей участие в специальной военной операции.

Он отметил, что человек, пройдя через горнило боевых действий, возвращается оттуда уже другим. Многие его жизненные приоритеты складываются по-другому.

«Здесь уже не будешь прыгать без штанов на всяких мероприятиях», - констатировал президент.

Путин подчеркнул, что имеющий опыт СВО человек по-другому в принципе смотрит на жизнь. И если участник спецоперации имеет склонность к соответствующей работе, его надо к ней привлекать.

Кроме этого, президент России отметил, что необходимо привлекать и молодежь в силу того, что она тоньше чувствует некоторые поколенческие особенности.