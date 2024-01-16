Офицер Росгвардии получил шесть лет за неэффективную защиту Крымского моста

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Офицер проходит по делу о закупке некорректно работавших комплексов по борьбе с дронами для защиты Крымского моста. По данным следствия, проблема комплексов заключалась в недостающем «дополнительном агрегате». Контракт был заключен еще в октябре 2020, в итоге через месяц после ввода комплексов в эксплуатацию Росгвардия от их использования отказалась.

Подсудимый признан виновным в превышении должностных полномочий. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. При этом Волкова не станут лишать наград и воинского звания. Полковник вину отрицает и утверждает, что действовал в соответствии с законом. Гособвинение просило приговорить Волкова к семи годам лишения свободы.