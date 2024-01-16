Мединский назвал Соломина «скалой, о которую разбивались новомодные течения»

К Малому театру тянется вереница людей. С самого утра 15 января сквозь снег и мороз друзья, близкие и коллеги несут цветы. Тихо, молчаливо, с трудом сдерживая слезы. Вспоминают своего кумира и учителя - талантливого и мудрого мастера Юрия Соломина. Сегодня его проводили в последний путь.

Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что не знает «аналогов» Соломину в западном кино или театре. По его мнению, «такие великие, светлые и добросердечные люди» являются индивидуальностью, и Юрий Соломин - бесспорно блистательный артист.

«Потрясающий человечище, обожающий артистов. Он жил на максимум всю жизнь. И артист, и режиссер, и руководитель. Это интеллигент высшего класса. Это представитель золотого фонда русского искусства - вот что такое Юрий Соломин. Это фантастический человек», - заявил народный артист РСФСР Всеволод Шиловский.

Историческая сцена Малого театра утопает в цветах, а зал едва вмещает всех, кто пришел проститься - вот что значит действительно всенародная любовь. Здесь поклонники, ученики, политики. Со сцены звучат воспоминания и слова благодарности большому артисту Малого театра, которому был предан всю жизнь и прослужил более полувека, куда пришел в 1957 году в возрасте 22 лет после окончания театрального училища имени Щепкина. В Малом Соломин учился у великих, а затем и сам воспитал не одно поколение талантливых артистов.

Помощник Президента России Владимир Мединский назвал Юрия Соломина актером от Бога и человеком с поразительным характером.

«Это один из тех людей, в ком талант проявился во всем. Актер от Бога, режиссер, министр, хранитель традиций, скала, о которую разбивались новомодные театральные течения, многие из которых уже и забылись, а Соломин будет. И все это благодаря совершенно поразительному характеру», - перечислил российский государственный и политический деятель.

Более подробно о деятельности Соломина в качестве худрука Малого театра и мнения простых людей о «хранителе русской классики» - в репортаже Натальи Жадько.