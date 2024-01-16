Евродепутаты перешли на взаимные оскорбления, обсуждая военную помощь Киеву

Тема дальнейшей военной помощи Украине вызвала острую дискуссию в Европарламенте. Несколько депутатов выступили с резкой критикой поставок оружия в зону украинского конфликта, назвав это безумием, которое выгодно только держателям акций оружейных компаний и приведет к разрушению Украины.

«И у вас хватает смелости утверждать, что это является помощью для Украины. Единственные, кому вы помогаете, это акционеры оружейных компаний. Не ждите, что граждане ЕС вас поддержат в этом, вы говорите как обезумевшие маньяки», - приводит ТАСС слова евродепутата из Ирландии Клэр Дэли.

Ее коллега Мик Уоллес отметил, что уже потрачены «миллионы евро налогоплательщиков, подпитывая войну, не отвечающую нашим интересам, и помогая разрушить Украину».

Еще с более жестким заявлением выступил на дебатах словацкий депутат Мирослав Радаковский, призвавший остановить поставки оружия и «прекратить поддерживать убийство славян».

«Если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, - а я считаю, что мы объединимся, - и сровняем Западную Европу с землей. Уверен, никто здесь этого не желает», - пригрозил политик.

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в своем выступлении от имени страны-председателя в Совете ЕС призвала коллег проявить сознательность, так как конфликт на Украине отвечает вопросам европейской безопасности и «наш долг заключается в том, чтобы продолжать и наращивать нашу поддержку, в том числе военную, так долго, как потребуется».