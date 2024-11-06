Матвиенко посоветовала замминистра Зеленскому не называть фамилию громко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила на заседании Совфеда, обратившись к замминистра здравоохранения Владимиру Зеленскому. Она посоветовала ему не называть свою фамилию громко.

«Зеленский Владимир Анатольевич - первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый, хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», - сказала она.

Владимир Зеленский является кандидатом экономических наук, он окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. В 2021 году его назначили на должность первого заместителя министра здравоохранения.