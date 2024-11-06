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Из-за взрыва в Москве загорелся дом 1917 года постройки

В результате происшествия никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2024-11-06 14:28:00
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Сегодня днем в центре Москвы на 3-й Тверской-Ямской улице загорелся дом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Отмечается, что огонь охватил перекрытия между четвертым и пятым этажами. Кроме того, горят перекрытия между пятым этажом и чердаком.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные. В результате пожара никто не пострадал.

Как уточняет ТАСС, горит жилой дом 1917 года постройки. Согласно сообщению МОСГАЗА, сетевой газ «не является причиной инцидента».В компании уточнили, что, скорее всего, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

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