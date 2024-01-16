МО РФ: ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard 2 на Купянском направлении

На Купянском направлении ВСУ за сутки потеряли три танка, из которых два Leopard 2, а также два пикапа, сообщает Министерство обороны РФ.

Помимо техники, украинская сторона в течение суток потеряла до 160 человек на данном направлении. Также в оборонном ведомстве сообщили, что подразделения «Западной» группировки войск отразили шесть украинских атак в районе Синьковки в Харьковской области.

Между тем на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили пять украинских атак в районах Веселого и Богдановки. На данном направлении суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 280 человек.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах наших сил ПВО. Так, за сутки удалось сбить 69 украинских беспилотников, а также 13 снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.