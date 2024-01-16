Экс-глава Российского Красного Креста Лукутцова найдена мертвой в Москве

Председатель Российского Красного Креста с 2006 по 2021 год Раиса Лукутцова скончалась в возрасте 74 лет в своей квартире в Москве. О смерти известного врача и общественного деятеля сообщила пресс-служба РКК.

Председатель организации Павел Савчук выразил соболезнования ее родным и уточнил, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Раиса Тимофеевна возглавляла Российский Красный Крест с 2006 по 2021 год. Также с 2012 по 2019 год она была членом Совета по правам человека при президенте России», - напомнил Савчук.

По информации ТАСС, женщина умерла у себя дома, в квартире на Новочеремушкинской улице в столице.

Раиса Лукутцова руководила Российским Красным Крестом в течение 15 лет, по ее инициативе РКК в 2014 году собрал 49 млн рублей для помощи беженцам из ДНР и ЛНР.