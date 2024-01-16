В Самарской области на трассе М-5 столкнулись 15 автомобилей

На трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло массовое ДТП с участием 15 грузовых и легковых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и аварийно-спасательные службы.

«Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования», - говорится в сообщении прокуратуры региона.

На трассе было временно приостановлено движение районе села Старое Якушкино, принимаются меры по устранению последствий аварии. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.