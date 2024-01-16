МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Самарской области на трассе М-5 столкнулись 15 автомобилей

По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку.
Алексей Курильченко 2024-01-16 13:59:01
© Фото: Прокуратура Самарской области

На трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло массовое ДТП с участием 15 грузовых и легковых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и аварийно-спасательные службы.

«Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования», - говорится в сообщении прокуратуры региона.

На трассе было временно приостановлено движение районе села Старое Якушкино, принимаются меры по устранению последствий аварии. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

#в стране и мире #Самарская область #ДТП #Прокуратура #трасса М-5
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»