Baza: бывшую «Мисс Россия» задержали за контрабанду драгоценностей

Таможенники в аэропорту Внуково обнаружили у прилетевшей из Ниццы россиянки ювелирные изделия известных брендов стоимостью 12 миллионов рублей. При этом драгоценности не были задекларированы. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

В ведомстве отметили, что нарушительницей оказалась некая участница мировых конкурсов. По информации Telegram-канала Baza, речь идет о Софии Никитчук, которая в 2015 году завоевала титул «Мисс Россия», а также стала первой вице-мисс мира.

В ФТС отметили, что женщину остановили в «зеленом» коридоре для пассажиров VIP-зала. При ней нашли часы премиального швейцарского бренда, кольца и колье от французского дома, производящего престижные ювелирных изделия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Участнице конкурсов красоты грозит ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей.