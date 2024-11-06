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Baza: бывшую «Мисс Россия» задержали за контрабанду драгоценностей

Ее остановили таможенники в столичном аэропорту Внуково.
Сергей Лебедев 2024-11-06 13:51:15
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Таможенники в аэропорту Внуково обнаружили у прилетевшей из Ниццы россиянки ювелирные изделия известных брендов стоимостью 12 миллионов рублей. При этом драгоценности не были задекларированы. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

В ведомстве отметили, что нарушительницей оказалась некая участница мировых конкурсов. По информации Telegram-канала Baza, речь идет о Софии Никитчук, которая в 2015 году завоевала титул «Мисс Россия», а также стала первой вице-мисс мира.

В ФТС отметили, что женщину остановили в «зеленом» коридоре для пассажиров VIP-зала. При ней нашли часы премиального швейцарского бренда, кольца и колье от французского дома, производящего престижные ювелирных изделия.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Участнице конкурсов красоты грозит ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и уклонение от уплаты таможенных платежей.

#контрабанда #Внуково #таможня #ФТС #драгоценности
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