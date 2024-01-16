В новом музее в Североморске показали 100-летние рыболовецкие суда

В Североморске представили уникальные находки, сделанные во время арктических экспедиций. Речь, к примеру, о чудом сохранившихся элементах деревянных лодок, на которых сотни лет назад в море выходили жители поморских деревень, - теперь все это выставлено в новом музее. Экскурсия по нему превращается в увлекательное путешествие.

Музей погружает в историю. Во времена, когда Баренцево море бороздили поморские елы и карбасы - это такие деревянные лодки с парусами. Здесь их предлагают сделать своими руками. Есть еще шняки - открытые лодки, на которых рыбаки ловили треску в Баренцевом море 100 лет назад. С помощью камеры смартфона в музее можно создать проекцию промыслового судна, его мини-копия легко умещается на ладони.

Основатель музея - активист Русского географического общества и мастер-судостроитель Игорь Логинов. Он - проектировщик и создатель уже шести деревянных судов, в том числе и яхты «Конек», на которой совершил путешествие из Баренцева моря в Белое, оттуда в Ладогу и обратно.

Яхта шла месяц. С остановками у берегов бывших промысловых поселений. Их называли становищами. В их прибрежных водах в XIX-XX веках рыбачили до 4 000 человек. Самое многолюдное - Гаврилово - насчитывало 157 шняк. Каждая ловила до восьми тонн трески.

Музей, который рассказывает о формировании морской культуры на Мурмане - северном побережье Кольского полуострова, - теперь будет только расти. И следующим экспонатом станет настоящая шняка, по типу поморской. На ней уже летом Игорь Логинов планирует отправиться в очередной круиз. Но теперь еще дальше - через Волгу до самого Дербента.

Подробнее смотрите в сюжете Елены Сивонен для телеканала «Звезда».