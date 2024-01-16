В ЦДРА состоялась творческая встреча с худруком ансамбля им. Александрова

В Центральном доме Российской армии (ЦДРА) состоялась творческая встреча с начальником - художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, заслуженным артистом РФ Геннадием Саченюком.

«Я рад видеть зрителей в Краснознаменном зале ЦДРА. Этот зал для ансамбля Александрова является родным. В нем начинался его творческий путь. Для нас и сегодня очень волнительно, ответственно быть в этих стенах», - сказал он.

Саченюк напомнил, что в октябре ансамбль Александрова отпраздновал 95-летие. Он отметил, что коллектив имеет творческое лицо и следует традициям, заложенными композитором Александром Александровым.

Начальник ансамбля окончил Херсонское музыкальное училище по классу тромбона, а затем военно-дирижерский факультет при Московской консерватории, а с 2017 года был назначен художественным руководителем ансамбля Александрова. Саченюк рассказал о творческом пути и работе в коллективе. На встречу пришли друзья, коллеги, учителя Геннадия Ксенофонтовича.

Музыканты выступили с концертной программой, исполнив военно-патриотические, духовные и русские народные песни, а также классические произведения. В завершение концерта прозвучала «Александровская песня», написанная Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. В конце мероприятия начальник ЦДРА Василий Мазуренко поблагодарил коллектив за выступление, а также вручил Саченюку знак «За заслуги в военной культуре».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.