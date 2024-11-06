Воронежца приговорили к 22 годам за попытку подрыва железной дороги

Жителя Воронежской области Александра Димитриенко приговорили к 22,6 года лишения свободы за попытку подорвать железнодорожное полотно около станции Масловка. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Отмечается, что злоумышленника поймали в мае 2022 года. Незадолго до этого он получил от Главного управления разведки Министерства обороны Украины координаты схрона со взрывчаткой.

Осуществить диверсию Димитриенко не удалось. Его задержали в собственном доме, где нашли взрыватели, «левый» украинский паспорт, два килограмма взрывчатки с гексогеном, а также нацистскую литературу и символику.

Суд признал мужчину виновным по трем уголовным статьям, в том числе и за государственную измену. Первые четыре с половиной года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок проведет в колонии строгого режима.