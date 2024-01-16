В Нью-Йорке вводят комендантский час для мигрантов из-за жалоб жителей

Со вторника, 16 января, власти Нью-Йорка вводят комендантский час для мигрантов в четырех центрах пребывания - они должны будут находиться там с 23:00 до 06:00.

В мэрии Нью-Йорка приняли такое решение ввиду жалоб местных жителей на попрошайничество: они стучатся в каждый дом, просят еду и одежду. О сложившейся ситуации сообщил телеканал Fox News.

Новая мера коснется четырех центров временного пребывания, расположенных в районе Квинс, Бруклине и на Манхэттене. Приезжие обязаны будут отмечаться в приютах каждый день, подтверждая, что находятся там во время комендантского часа.

В качестве исключений указывается работа или учеба мигранта, посещение медицинских учреждений и органов легализации. В таком случае они должны заранее сообщать центру содержания о своих планах и подавать заявление.

Проблема с мигрантами в Нью-Йорке возникла после того, как губернатор Техаса Грэг Эбботт с 2022 года начал отправлять нелегалов из Мексики в том числе в Нью-Йорк. Глава Техаса и другие американские губернаторы заявляют о своем недовольстве излишне мягкой миграционной политикой администрации президента Джо Байдена.