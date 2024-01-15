Массовая авария с участием 12 машин произошла на трассе в Красноярском крае

Трассу под Красноярском на аэропорт, которую перекрыли из-за дорожно-транспортного происшествия с участием 12 автомобилей, открыли для движения транспорта. Об этом сообщил краевой главк Министерства внутренних дел.

«В настоящее время движение на 805-м километре трассы Р-255 возобновлено», - говорится в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что пострадавших при ДТП нет. Кроме того, ГУ МВД по Красноярскому краю попросило водителей аккуратно проезжать данный участок дороги в связи с неблагоприятными дорожными и погодными условиями.

Движение на 805-м километре трассы Р-255 «Сибирь» со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново и аэропорта было полностью перекрыто в понедельник утром. На этом участке автодороги произошло несколько происшествий с участием 12 машин. Проезд осуществляется через село Дрокино, сообщало ГУ МВД по краю.