Камеры запечатлели пролет яркого «огненного шара» в небе над Японией

Жители японских префектур Канагава и Канто могли наблюдать пролет необычно яркого «огненного шара» в утренние часы. Об этом сообщил куратор краеведческого музея города Хирацука префектуры Канагава Дайти Фудзии, специализирующийся на астрономии.

Работник музея показал видео с камеры видеонаблюдения, установленной на его доме. На кадрах видно, как луч света освещает небо в 7 утра по местному времени, после чего исчезает вдали. По подсчетам Фудзии, предполагаемый метеорит летел со скоростью 42,4 километра в секунду по траектории от залива Сагами до префектуры Нагано.

Спустя несколько минут после публикации видео жители некоторых регионов префектуры Канто сообщили в социальных сетях о звуке, похожем на взрыв, что может свидетельствовать о падении небесного тела на землю. Астроном также добавил, что такая яркость огненного шара в утренние часы говорит о диаметре метеорита в десятки сантиметров, что является редкостью.