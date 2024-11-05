В России на 41% выросло количество легальных трудовых мигрантов

За прошедшие девять месяцев 2024 года в России увеличилась доля трудовых мигрантов, работающих легально. В сравнении с таким же периодом 2023 года это значение выросло на 41%. В данном случае речь идет о разрешениях на работу, которые выдают гражданам тех государств, с кем у России действует визовый режим.

В то же время отмечается снижение количества выданных патентов на работу, которыми пользуются мигранты из стран ближнего зарубежья. Согласно статистике, за девять минувших месяцев количество патентов уменьшилось на 100 тысяч - до 1,6 миллиона. Информацию приводят «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы МВД РФ.

«Иностранным гражданам выдали 120,2 тысяч разрешений на работу - это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года, <...> в том числе 34,9 тысяч документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к аналогичному периоду прошлого года)», - сообщила газета.

При этом речь идет о специалистах из таких стран, как Китай, США, Германия и Монголия. Такие иностранцы обычно заняты в сфере медицины, работают инженерами и машинистами. При этом трудовые мигранты из стран постсоветского пространства по обыкновению заняты в сфере такси, строительства и торговли, а также ремонта и общепита.

Первого ноября Минобрнауки представило проект постановления с едиными фиксированными расценками сдачи экзаменов иностранными гражданами. Отмечалось, что для сдачи экзамена по русскому языку, истории и законодательству России единой стоимостью может стать 5 900 рублей, патент или разрешение на работу - 3 800 рублей, экзамены по русскому языку и отдельно по истории и законодательству для получения гражданства - по 2 950 рублей.