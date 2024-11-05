МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России на 41% выросло количество легальных трудовых мигрантов

В России за три четверти этого года 34,9 тысяч разрешений на работу выдали высококвалифицированным специалистам из стран, с которыми действует визовый режим.
Марина Крижановская 2024-11-05 07:39:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшие девять месяцев 2024 года в России увеличилась доля трудовых мигрантов, работающих легально. В сравнении с таким же периодом 2023 года это значение выросло на 41%. В данном случае речь идет о разрешениях на работу, которые выдают гражданам тех государств, с кем у России действует визовый режим.

В то же время отмечается снижение количества выданных патентов на работу, которыми пользуются мигранты из стран ближнего зарубежья. Согласно статистике, за девять минувших месяцев количество патентов уменьшилось на 100 тысяч - до 1,6 миллиона. Информацию приводят «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы МВД РФ.

«Иностранным гражданам выдали 120,2 тысяч разрешений на работу - это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года, <...> в том числе 34,9 тысяч документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к аналогичному периоду прошлого года)», - сообщила газета.

При этом речь идет о специалистах из таких стран, как Китай, США, Германия и Монголия. Такие иностранцы обычно заняты в сфере медицины, работают инженерами и машинистами. При этом трудовые мигранты из стран постсоветского пространства по обыкновению заняты в сфере такси, строительства и торговли, а также ремонта и общепита.

Первого ноября Минобрнауки представило проект постановления с едиными фиксированными расценками сдачи экзаменов иностранными гражданами.  Отмечалось, что для сдачи экзамена по русскому языку, истории и законодательству России единой стоимостью может стать 5 900 рублей, патент или разрешение на работу - 3 800 рублей, экзамены по русскому языку и отдельно по истории и законодательству для получения гражданства - по 2 950 рублей.

#в стране и мире #мигранты #МВД РФ #Иностранцы #трудовые мигранты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Казанское. Высшее. Танковое
2
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
3
Оружие Южной Африки
4
Центральный ядерный полигон. Продолжение
5
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
6
Воткинск. Центр военного ракетостроени
7
Саперы МЧС в зоне СВО
8
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
9
Лазерное станкостроение в России
10
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 