В Черкассах и Хмельницкой области прозвучали взрывы

Серия взрывов прозвучала на территории Черкасс и Хмельницкой области на Украине. Об этом сообщил телеканал «24 канал».

«Взрывы в (городе - Прим.ред.) Черкассы... Также взрывы в Хмельницкой области», - говорится в сообщениях, опубликованных в Телеграм-канале.

Информации о повреждениях объектов или пострадавших нет. Также сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Сумской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Житомирской областях страны.

На территории Украины регулярно раздаются взрывы. При этом информации о тех или иных повреждениях находящихся объектов нет. Так, 2 ноября в Киеве прогремели мощные взрывы.