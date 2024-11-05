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В Черкассах и Хмельницкой области прозвучали взрывы

Воздушная тревога звучит в ряде регионов Украины.
Глеб Владовский 2024-11-05 04:20:41
© Фото: Zacharie Scheurer ZUMAPRESS.com Globallookpress

Серия взрывов прозвучала на территории Черкасс и Хмельницкой области на Украине. Об этом сообщил телеканал «24 канал».

«Взрывы в (городе - Прим.ред.) Черкассы... Также взрывы в Хмельницкой области», - говорится в сообщениях, опубликованных в Телеграм-канале.

Информации о повреждениях объектов или пострадавших нет. Также сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Сумской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Житомирской областях страны.

На территории Украины регулярно раздаются взрывы. При этом информации о тех или иных повреждениях находящихся объектов нет. Так, 2 ноября в Киеве прогремели мощные взрывы.

#в стране и мире #Украина #взрывы #черкассы #Хмельницкая область
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