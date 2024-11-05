ФБР предотвратило попытку теракта на электростанции в Нэшвилле в США

Федеральное бюро расследований предотвратило попытку теракта на электростанции в Нэшвилле. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

В заявлении говорится, что федеральные агенты арестовали жителя штата Теннесси Скайлера Филлипи по обвинению в попытке использования оружия массового поражения и разрушения объекта энергетической инфраструктуры.

Злоумышленник планировал атаковать электростанцию при помощи дрона со взрывчаткой. ФБР сорвало план преступника, когда он собирался запустить беспилотник.

Ведомство также отмечает, Филлипи обсуждал нападения на другие объекты инфраструктуры и говорил о готовности использовать взрывные устройства, чтобы устроить массовые разрушения.