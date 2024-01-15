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В результате наводнений из-за дождей в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек

Мэр Эдуардо Паес ввел режим чрезвычайной ситуации. Вода затопила дороги, что сказалось на работе автобусов и линий метро в Большом Рио.
Дарина Криц 2024-01-15 02:39:01
© Фото: Luiz Gomes Keystone Press Agency Global Look Press

Сильные дожди в южной части Бразилии - Рио-де-Жанейро - привели к наводнениям, в результате которых погибли 11 человек.

Как сообщает RT, мэр города Эдуардо Паес объявил режим чрезвычайного положения в столице. Местные власти (пожарная служба и муниципальное управление здравоохранения) заявили о девяти погибших. Еще одна женщина и ребенок пропали без вести в Белфорде-Рошо и Сан-Жуан-де-Мерити.

Проливные дожди обрушились на северную зону крупного мегаполиса и столичный регион в период в 13 по 14 января.

Водой затопило дороги, что сказалось на работе автобусов и линий метро в Большом Рио. Власти отменили некоторые запланированные общественные мероприятия.

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