Вучич объяснил разницу между Россией и странами Запада

Существует серьезная разница между Россией и коллективным Западом. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.
По словам главы государства, страны соблюдают свой интерес, «все хотят, чтобы Белград был их и не был самостоятельным».
«Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово. Мы должны проводить эту разницу», - приводит его слова телеканал Happy TV.
Он также подчеркнул, что несмотря на европейский путь Сербии, необходимо поддерживать традиционные дружественные связи с Россией.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Вулин заявил о лучших, чем когда-либо отношениях между Россией и Сербией.
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