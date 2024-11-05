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Вучич объяснил разницу между Россией и странами Запада

По словам главы государства, Москва не бомбила Белград и не отнимала Косово и Метохию.
Глеб Владовский 2024-11-05 02:20:19
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

Существует серьезная разница между Россией и коллективным Западом. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

По словам главы государства, страны соблюдают свой интерес, «все хотят, чтобы Белград был их и не был самостоятельным».

«Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово. Мы должны проводить эту разницу», - приводит его слова телеканал Happy TV.

Он также подчеркнул, что несмотря на европейский путь Сербии, необходимо поддерживать традиционные дружественные связи с Россией.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Александр Вулин заявил о лучших, чем когда-либо отношениях между Россией и Сербией.

#Россия #в стране и мире #Сербия #Александр Вучич #Белград #бомбардировка белграда
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