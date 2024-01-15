На форуме «Вместе победим!» выступили с инициативой для семей без вести пропавших

В подмосковном парке «Патриот» форум «Вместе Победим» собрал воинов из всех регионов страны, которые по состоянию здоровья больше не могут проходить службу, но горят желанием принести пользу в тылу и помогать таким же, как они. Всех их объединил фонд «Защитники Отечества», под эгидой которого сейчас они и работают. За прошлый год в фонд поступило 700 тысяч обращений.

Один из самых молодых ветеранов СВО десантник Алексей Шумаков - чемпион по кибатлетике. Это вид соревнований, где можно активно использовать протезы. Например, переставлять предметы на скорость. Возможность вести активную жизнь после тяжелого ранения он получил благодаря поддержке Минобороны и фонду «Защитники Отечества».

«Фонд "Защитники отечества" помог мне получить ветерана боевых действий. Структура работает всегда, можно приехать, обратиться и помогут», - сказал ветеран СВО Алексей Шумаков.

Форум «Вместе Победим» это максимальная концентрация патриотов России в одном месте. Ветераны СВО и родственники наших воинов - почти полтысячи человек. Все они собрались для того, чтобы ни один вопрос, связанный с судьбой наших героев, не остался нерешенным.

Цель фонда - персональное сопровождение участников СВО и членов их семей. На форуме обсуждались все передовые методы оказания помощи - от психологической до юридической.

«За каждой семьей закреплен куратор - человек, который узнает, помогает во всех вопросах. Моей семье помогли с устройством в детский садик», - отметила вдова участника СВО Вера Ашуркова.

Орловская активистка - вдова погибшего военнослужащего Вера Ашуркова первой в России открыла ячейку госархива с письмами участников СВО.

«Первое письмо - это мое письмо мужу на фронт. Он его успел подержать, но не успел прочитать. Когда была ВОВ, письма в архив начали собирать с 1943 года. История должна строиться здесь и сейчас», - добавила Ашуркова.

Правой рукой фонда «Защитники Отечества» называют Комитет семей воинов отечества. Варвара Вахрушева сначала сама получила там помощь, а теперь работает с теми, кому нужна поддержка и забота. Ее муж Иван Вахрушев ценой своей жизни спас команду крейсера Москва.

«Благодарна Владимиру Владимировичу Путину, что создал фонд. Когда случилось горе, некуда было идти, я была, как слепой котенок. Фонд облегчает состояние семей, оформление документов», - рассказала вдова участника СВО Вахрушева Варвара.

Елена Новикова - единственная на форуме женщина-ветеран боевых действий. Долгое время воевала снайпером. Сейчас помогает бойцам с документами и доставляет гуманитаную помощь на самые горячие направления.

«Первый бой принимала на Ямпольском блокпосту. Было, как в кино. Я стреляю - они падают. Я работала на железной дороге до войны, никакого отношения к военным профессиям не имела», - отметила ветеран боевых действий Елена Новикова.

С новой инициативой к работе фонда выступила мать героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова.

«Я внесла такое предложение, чтобы в фонде был координатор, к которому могли бы обратиться мамы без вести потерявших. Мамы, жены, потому им тяжелее всего. Сегодня почувствовала, что у нас сильное государство. Мы сильны, раз у нас есть такие мамы, такие жены», - Сапижат Мазаева, мать Героя России Н. Гаджимагомедова

Также на форуме обсуждают развитие Ассоциации ветеранов СВО. Филиалы этой организации постепенно появляются во всех регионах. В числе новых направлений работы: Создание Музеев СВО, запись воспоминаний бойцов, юридическая помощь онлайн.

Особый акцент участники форума сделали на патриотическое воспитание. Вернувшись с линии боевого соприкосновения, каждый должен вести работу с молодежью.

«Это тоже линия фронта. Не имея возможности победить Россию на фронте, наш противник пытается вести информационную войну. Это война за то, во что будет верить следующее поколение россиян. Это война за наших детей. На этой линии фронта вы нужны не меньше, чем на поле боя», - подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Вернувшись к себе домой, участники форума продолжат работу с удвоенным энтузиазмом и новыми контактами коллег в записной книжке, чтобы быстро и оперативно решить любой вопрос - будь то выплаты, путевки или трудоустройство военнослужащих.