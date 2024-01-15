Одна из пострадавших при атаке в Израиле умерла в больнице

На 101-й день войны израильтяне пока не могут чувствовать себя в безопасности не смотря на успешное продвижение ЦАХАЛ в секторе Газа. Сегодня все новостные ленты страны освещают необычный инцидент в пригороде Тель-Авива. В Раанане исламист с ножом напал на прохожих прямо на автобусной остановке. В другом районе города примерно в это же время неизвестный въехал на машине в толпу пешеходов. В общей сложности ранены 17 человек, один погиб на месте. Кроме этого, в круглую дату ХАМАС напомнил о себе ракетными обстрелами по территории Израиля.

Официальные источники ХАМАС опубликовали очередное видео с тремя заложниками. В ответ жители Тель-Авива с ночи сотых суток конфликта выходят на акции протеста с требованием к правительству сделать все возможно для освобождения пленников и остановить кровопролитие.

Гуманитарная катастрофа в секторе Газа достигла небывалых размеров. Лидер движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что за 100 дней конфликта в Секторе Газа погибло более 24 тысяч палестинцев. Из них 10 тысяч - дети, семь тысяч - женщины. Еще 60 тысяч человек ранены и восемь тысяч пропали без вести, не говоря уже о перемещенных на юг эксклава, число которых, по данным ООН, перевалило за 600 тысяч человек. Те, кто остались на севере, сегодня голодают.

При этом израильские военные продолжают активную фазу наземной операции. ЦАХАЛ уже зачищает Хан-Юнис, который так же, как и Газа, практически опустел. Разрушены даже служившие приютами для беженцев здания школ. Военные идут все дальше на юг.

При этом США, основной спонсор Израиля, к исходу сотого дня войны проявляет недовольство. Как отмечают в американском издании Axios, в Вашингтоне все больше обеспокоены тем, что «Израиль не уложился в график снижения интенсивности боевых действий». Байден и Нетаньяху не разговаривали уже более 20 дней. Как подтвердил в интервью CBS пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби, время снизить активность ударов по Газе действительно пришло, но Тель-Авив похоже игнорирует эти требования.

Но Нетаньяху, похоже, не собирается снижать активность. Напротив, ЦАХАЛ продвигается к красной линия на карте - так называемой «Филадельфийской оси» - границе сектора Газа и Египта, которую по Филадельфийскому соглашению контролируют египетские пограничники, и укреплена более чем серьезно. В 2005 году израильтяне ушли оттуда и теперь намерены вернуться. По данным The Wall Street Journal, Израиль официально проинформировал президента Ас-Сиси, что там скоро появятся бойцы ЦАХАЛ, которые могут, цитата, «вытеснить египетских пограничников, чтобы не допустить контрабанды оружия ХАМАС в сектор Газа». Это подтвердил и сам премьер-министр.

«Мы не закончим войну, не закрыв эту дыру на границе, поскольку в противном случае мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а затем через эту дыру придут другие боевики, поступит новая военная техника, смертоносное оружие. Поэтому ясно, что мы должны закрыть ее», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Подобными заявлениями в Тель-Авиве лишь обострили и так натянутые отношения с Каиром. Официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что этот вопрос даже не стоит обсуждать. Он закреплен международным договором. Накал страстей лишь возрастает. Западная коалиция уже напрямую схватилась с йеменскими Хуситами в Красном море, объявив операцию «Страж процветания». Противостоящая Израилю и НАТО шиитская военная партия Йемена «Ансар Алла», это не ХАМАС с кустарными РСЗО , а настоящая армия с авиацией, танками и баллистическими ракетами. На востоке по американским базам в Ираке продолжают наносить удары проиранские формирования, а на севере региона в Ливане риторика лидера шиитской партии Хезболла, Хасана Насрулла стала более воинственной.

«Все это время мы были готовы к войне. Главная цель - остановить агрессию против Газы. Иракцы говорят: пусть агрессия против Газы прекратится, и тогда мы поговорим. Йеменцы говорят то же самое. Если бы американцы были умнее, а не были высокомерными расистами, то они бы поняли, что безопасность Красного моря, спокойствие фронта в Ливане, ситуация в Ираке и все события в регионе зависят от одного: прекращения агрессии против сектора Газа», - заявил генеральный секретарь Хезболла Хасан Насрулла.

При этом эти слова не пустые угрозы. Взаимные обстрелы на Ливано-Израильской границе становятся все активнее. Хезболла поражает пограничную инфраструктуру ракетами из ПТРК, Израильтяне отвечают бомбовыми ударами. Нарастание интенсивности огня с двух сторон отмечают даже миротворцы ООН. А вот агентство Bloomberg ссылаясь на источники в правительстве уверяет, что в Ливане на 100-й день конфликта объявили мобилизацию медицинских резервов. Похожие действия отмечаются и со стороны Израиля. Подземная стоянка центральной больницы северного города Хайфа превращена в дополнительные палаты на 2200 коек. Резервное отделение уже запускалось здесь в 2006 году во время войны с Хезбаллой.

«Военный конфликт на севере Израиля - это то, с чем нам придется иметь дело. Здесь, мы будем в безопасности, мы сможем продолжать работать и оказывать медицинские услуги при любом сценарии», - добавил генеральный директор медицинского центра Рамбам Майкл Хальберталь.

На сто первый день войны развитие конфликта вполне претендует на точку отсчета с начала новой эскалации на всем Ближнем Востоке. Судя по количеству участников, втянутых в происходящее, договориться в кратчайшие сроки всем заинтересованным вряд ли удастся.