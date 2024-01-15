Мемориал жертвам нацистского геноцида готовится к открытию под Гатчиной

Российское военно-историческое общество сообщает о том, что завершаются работы на мемориальном комплексе «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в Гатчине.

В данный момент тонируется бронза и латунь, а также удаляются швы на стеле. Уже в ближайшее время будут демонтированы строительные леса.

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко уточнил, что леса планируется демонтировать с 20 января. Он добавил, что мастера проявили настоящий трудовой героизм, работая в 30-градусные морозы с сильным ветром на 47-метровой высоте. При этом работа была выполнена на высоком уровне.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что достигающая почти полусотни метров высота мемориала позволяет видеть его со всех ближайших дорог, включая федеральные.

«Проект получился пронзительным, острым, душевным, трепетным и подчеркивал ценность жизни простых людей, не военнослужащих. В то же время у основания Вечного огня высечены названия концентрационных лагерей, которые знает весь мир», - заметил Дрозденко.

Открыть мемориальный комплекс должны 27 января - в день, в которой пройдет 80 лет с окончательного снятия блокады Ленинграда. Это открытие станет центральным событием юбилейных торжеств.