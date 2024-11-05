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Участник СВО оценил скорость получения справки на Госуслугах

Справка нужна для того, чтобы участники СВО и их семьи могли получить разные меры поддержки и льготы, объяснил Алексей.
Варвара Шрадер 2024-11-05 16:20:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Справку, подтверждающую факт участия в специальной военной операции, можно получить очень быстро на портале «Госуслуги» при наличии там подтвержденной учетной записи. Скорость получения документа подтвердил нашему корреспонденту Варваре Шрадер участник боевых действий Алексей.

«Я сегодня как раз подал заявление, справку участника СВО. В принципе мне сделали через портал "Госуслуги", также все очень быстро. Сделали, оформили, справку выдали», - сказал он.

Также Алексей объяснил, в каких случаях ему пригодится выданный документ. Справка нужна для того, чтобы участники СВО и их семьи могли получить разные меры поддержки, гарантии и льготы, утвержденные законодательно.

«Образование для детей, плюс все льготы, которые положены... Допустим, есть участок дачный, сделать газификацию, или еще какие-то вопросы, те, которые озвучивались нашим президентом. Льготы, положенные участникам СВО, в принципе все реализуются в установленном порядке. Эта справка является основанием для реализации», - добавил он.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября по всей России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной операции. Получить справку об участии в спецоперации мoжнo будет в МФЦ, а также на портале «Госуслуги».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #справка #СВО
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