Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Евросоюз рекомендовал странам бывшего Советского Союза не афишировать размещение биолабораторий на своей территории ввиду крайней чувствительности этой темы для России.

По данным Кириллова, идея разворачивания биолабораторий на территории стран бывшего СССР активно продвигалась в 2023 году. При этом страны Центральной Азии уже начали извлекать выгоду из подобного сотрудничества.

В ходе реализации проекта 2410 изучались возможности передачи бруцеллеза от домашних и диких животных человеку. В рамках проекта 2513 проводились исследования по выведению новых штаммов, устойчивых ко всем существующим антибиотикам. В проекте 2545 моделировались эволюционные изменения отдельных вирусов, которые способны вызывать серьезные заболевания у человека.

Кириллов подчеркнул, что США наращивают свой военно-биологический потенциал по всему миру из-за пробелов в международном законодательстве. Кроме того, денежные средства привлекаются из фонда Байдена для военно-биологических исследований.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.