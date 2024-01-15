ВС РФ поразили украинский опорник и 12 блиндажей на Донецком направлении

Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 300 человек. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Помимо живой силы, противник лишился боевой бронемашины и двух пикапов. Также ВС РФ поразили украинский опорник и 12 блиндажей, уточнил начальник пресс-центра.

Кроме того, подразделения группировки при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение противнику в районах Андреевки, Богдановки, Васильевки, Курдюмовки и Клещеевки.

Между тем на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две украинские атаки. При отступлении противник потерял до 20 человек живой силы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.